Ситуация на границе выходит из-под контроля: действительно ли поможет встреча Зеленского и Дуды
Польские митингующие продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Решать проблему планируют на самом высоком уровне, для чего и организовали встречу лидеров двух стран.
Ситуация на границе чрезвычайно нелегкая, ведь содержит и политический элемент. Подробно о том, кто стоит за митингами и поможет ли встреча президентов, 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.
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Встреча Зеленского с руководством Польши
В среду 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к польским властям – Анджею Дуде и Дональду Туску – с предложением встретиться на польско-украинской границе. Лидер Польши поддержал идею о встрече, правда, не на границе.
То, что эта встреча может состояться сейчас, очень важно, потому что ситуация фактически выходит из-под контроля и неизвестно, в каком направлении будет двигаться. После того, как удастся достичь определенных договоренностей и будет общее видение, как эту проблему решить, то это, конечно, может деблокировать пункты пропуска,
– отметил Станислав Желиховский.
Спрогнозировать, или действенной получится встреча, довольно сложно, ведь нужно понимать, что сейчас говорится не просто о митингах отдельных недовольных польских фермеров. Проблема требует комплексного подхода.
Кто стоит за протестами на границе
Ситуация на границе с Польшей – это только митинги фермеров, за этими акциями протеста стоят политические силы. В частности, к этому привлечены одиозные антиукраинские и антиевропейские политики из партии "Конфедерация". Нередко эту политическую силу связывают с Россией.
Есть информация, что за этими акциями стоят также политики из партии "Право и справедливость".
Это свидетельствует о том, что ПиС перешла в оппозицию и ратует за то, чтобы правительство Дональда Туска имело проблемы. То есть чтобы поддержка Туска сейчас упала. Но не следует исключать, что за этим могут стоять внешние силы, в частности из России,
– отметил эксперт-международник.
Напомним, что в прошлом году в Польше задержали многих российских агентов, которые устанавливали различные средства наблюдения на подъездах к украинско-польской границе. Тогда говорилось не только о том, что они вели разведывательную, но и подрывную деятельность.
В то же время заместитель директора Института международных отношений и публичной политики Университета Яна Кохановского в Кельцах, доктора Витольда Сокалы, протесты не инспирированы Россией. Но россияне, по его словам, безусловно радуются, когда видят, что происходит в Польше, и конечно, незаметно подбрасывают хвороста в огонь.
"Я не исключаю, что, возможно, сейчас это какая-то новейшая фаза привлечения агентуры. Мы видим, что сейчас очень большие риски, что эти протесты могут перекинуться и на железную дорогу", – добавил Желиховский.
Очевидно, что от таких действий уже пострадала и еще может пострадать помощь нашему государству.
Как польские власти реагируют на протесты
- Польша заявила о разрешении ситуации с задержкой гуманитарной и военной помощи для Украины во время митингов на границах. Дональд Туск сообщил, что пограничные переходы с Украиной, участки автомобильных и железнодорожных дорог внесут в перечень объектов критической инфраструктуры, что должно обеспечить бесперебойную поставку помощи в Украину.
- В Канцелярии Дональда Туска 22 февраля также сообщили, что встреча польских и украинских чиновников состоится 28 марта в Варшаве. Сам премьер-министр Польши отметил, что ситуацию на границе необходимо урегулировать, однако при этом нужно учитывать интересы польский фермеров.
- Напомним, что этому предшествовало предложение Владимира Зеленского встретиться с польскими чиновниками на границе. Однако Варшава не согласилась с местом встречи.