Зеленский ввел в действие решение СНБО об организации защиты объектов критической инфраструктуры

Владимир Зеленский подписал указ о защите и обеспечении работы объектов критической инфраструктуры в условиях российско-украинской войны. Документ уже вступил в законную силу.

Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "Об организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий" от 17 октября 2023 года. Как недавно стало известно, украинский президент принял соответствующий указ в тот же день.

Читайте также Будут ли графики отключения света: в Минэнерго сделали важное заявление

Что известно об этом указе

Этот указ вводит в действие решение СНБО, согласно которому Кабинет Министров должен выполнить важное поручение в 10-дневный срок. А именно обеспечить выполнение работ и мер по надлежащей инженерной и физической защите объектов критической инфраструктуры, а также увеличение количества и усиление обороноспособности огневых групп из состава ВСУ и Нацгвардии Украины, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.

Кроме этого Кабмин должен обеспечить создание операторами критической инфраструктуры условий защиты персонала и осуществления эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на соответствующих объектах. СНБО также поручил Кабмину обеспечить создание резервов оборудования и запасных частей для своевременного восстановления поврежденных объектов и страхового фонда документации на уникальное оборудование и архивирование критических баз данных.

Кабмину также поручили утвердить в трехмесячный срок план мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, разрушенных или поврежденных в результате атак со стороны России. Кроме этого, правительство должно определить источники финансирования этого плана.

А еще Кабмин обязали разработать и утвердить в этом году план энергетической устойчивости Украины, предусматривающий меры по системному мониторингу и анализу угроз энергетической инфраструктуре. Кроме того, правительство должно создать и утвердить требования по обеспечению безопасности и устойчивости энергетической инфраструктуры, а также требования к альтернативному энергообеспечению объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих предоставление жизненно важных услуг.

В указе Зеленского указано, что этот документ вступает в силу со дня его публикации. То есть с 17 октября. А еще в указе отмечается, что контроль за исполнением решения СНБО будет выполнять Алексей Данилов.