Зеленский выразил надежду на "предметную" встречу с Путиным

Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с лидером Кремля Владимиром Путиным. Президент Украины надеется на более предметный диалог, чем это было во время нормандского формата.

Свои надежды относительно встречи с главой государства-агрессора Зеленский выразил 10 сентября во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

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Зеленский о встрече с Путиным

Украинский лидер отметил, что у него не хватает времени думать о главе Кремля. Зато Зеленского больше интересует, может ли он с Путиным "предметно" встретиться.

Более предметно, чем было на первой встрече нормандского формата,

– пояснил Зеленский.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Зеленского и Путина должна состояться. Глава МИД считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе "нужно разговаривать с тем, кто принимает решения в России".

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