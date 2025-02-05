"Прекрати лизать задницу России": в эфире у Моргана Зеленский унизил Такера Карлсона

Владимир Зеленский сделал заявление относительно одиозного телеведущего Такера Карлсона. Глава государства сказал, что тот не является настоящим журналистом и работает на Путина.

В недавнем в интервью Пирсу Моргану американский телеведущий Такер Карлсон заявил, что Украина является источником зла и безумия, а также выразил поддержку Путину. Кроме того, американец назвал Владимира Зеленского диктатором. Теперь в эфире у Моргана появился и сам украинский президент и резко ответил на все упреки прокремлевского журналиста, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о Такере

Глава государства подчеркнул ответственность западных СМИ и лидеров общественного мнения за ту информацию, которую они высвечивают. Политик подчеркнул, что на Западе должны противодействовать российской дезинформации, а не распространять ее.

Зеленский призвал иностранных журналистов прекратить "игру на стороне агрессора". Президент отметил, что Кремль использует их для продвижения выгодных ему нарративов, в частности о том, что Украина должна пойти на уступки, а США и ЕС уменьшить помощь.

Относительно самого Карлсона Зеленский отметил, что тот работает на Путина. Он пытается опустить украинского лидера до уровня российского диктатора. Президент подчеркнул, что нельзя ставить знак равенства между агрессором и его жертвой.

Если ты делаешь вид, что ты журналист, то будь объективным. Перестань лизать России зад и распространять ее пропаганду. Странно видеть, как некоторые люди презирают собственные демократические ценности, оправдывая диктатора, который ведет захватническую войну,

– резко обратился к Такеру Зеленский.

Напомним, что Такер Карлсон, известен тем, что в феврале 2024 года взял интервью у Путина, заявил, что, мол администрация Байдена готовила покушение на главу Кремля.