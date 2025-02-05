У нещодавному в інтерв'ю Пірсу Моргану американський телеведучий Такер Карлсон заявив, що Україна є джерелом зла та божевілля, а також висловив підтримку Путіну. Крім того, американець назвав Володимира Зеленського диктатором. Тепер в ефірі у Моргана з'явивися і сам український президент і різко відповів на всі закиди прокремлівського журналіста, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про Такера

Глава держави підкреслив відповідальність західних ЗМІ і лідерів громадської думки за ту інформацію, яку вони висвілюють. Політик наголосив, що на Заході мають протидіяти російській дезінформації, а не поширювати її.

Зеленський закликав іноземних журналістів припинити "гру на боці агресора". Президент зауважив, що Кремль використовує їх для просування вигідних йому наративів, зокрема про те, що Україна має піти на поступки, а США і ЄС зменшити допомогу.

Щодо самого Карлсона Зеленський зазначив, що той працює на Путіна. Він намагається опустити українського лідера до рівня російського диктатора. Президент наголосив, що не можна ставити знак рівності між агресором і його жертвою.

Якщо ти вдаєш, що ти журналіст, то будь об'єктивним. Перестань лизати Росії зад і поширювати її пропаганду. Дивно бачити, як деякі люди зневажають власні демократичні цінності, виправдовуючи диктатора, який веде загарбницьку війну,

– різко звернувся до Такера Зеленський.

Нагадаємо, що Такер Карлсон, відомий тим, що у лютому 2024 року взяв інтерв'ю у Путіна, заявив, що, мовляв адміністрація Байдена готувала замах на очільника Кремля.