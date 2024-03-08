"Дипломатическая оккупация независимой страны": Зеленский охарактеризовал союз России и Беларуси
Ни для кого не секрет, что Беларусь в войне против Украины стала на сторону России. Владимир Зеленский это так называемое "союзничество" очертил дипломатической оккупацией независимой страны.
Соответствующее мнение он озвучил в интервью Cinque minuti, пишет 24 Канал. Президент Украины отреагировал на так называемое партнерство между Москвой и Минском. Его он назвал дипломатической оккупацией Беларуси, а также заявил о потере ею суверенитета.
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Путин полностью руководит силовым блоком в Беларуси
То, что он (Владимир Путин – 24 Канал) сделал в Беларуси, это без жертв и без крови, это пока. То есть они союзные власти, где он полностью руководит и силовым блоком на территории Беларуси,
– подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский также обратил внимание на использование Россией Беларуси для войны против Украины. Тот факт, что российское войско вторглось на территорию нашего государства из Беларуси, и что с ее территории по нам били ракетами – это "дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси".
Как Беларусь помогает России воевать против Украины
- Для начала следует еще раз зафиксировать тот факт, что Россия воюет с Украиной с помощью Беларуси. И что именно с территории Беларуси в начале полномасштабного вторжения сунули российские захватчики. Туда же потом перебросили вагнеровцев, которых якобы расформировали после неудачного так называемого восстания Пригожина.
- Интересно, что в мае 2023 года о размещении на территории Беларуси тактического ядерного оружия договорились министры обороны России и Беларуси. Александр Лукашенко тогда заявлял, что тактическое ядерное оружие, которое предоставит Москва, "никогда не будет использовано".
- В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов отмечал, что Владимиру Путину не удалось полностью привлечь к войне против Украины белорусское войско. В то же время наши военные пристально следят за ходом событий.
- Накануне так называемый союз между Беларусью и Россией ярко описала госпожа премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она отметила, что эти государства непредсказуемы. Более того, они напоминают алкоголика или наркомана. Поэтому, по ее словам, люди должны осознавать угрозу, которую несут эти страны.