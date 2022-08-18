Нет никаких препятствий, – Зеленский о легальном способе миссии МАГАТЭ попасть на ЗАЭС

Чтобы предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС, Украина требует, чтобы на атомную станцию попала миссия МАГАТЭ. Президент Владимир Зеленский заявил, что для этого нет никаких препятствий.

Миссия МАГАТЭ может попасть на ЗАЭС только через территорию, которую контролирует Киев

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал вечером во время обращения к украинцам, пишет 24 канал. Он подчеркнул, что нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС.

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Владимир Зеленский сообщил, что вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем обсудил параметры этой миссии во Львове. По словам главы государства, миссия может очень быстро и вполне безопасно попасть на станцию легальным способом только через свободную территорию Украины.

Тот, кто устроил ядерный шантаж точно не может быть транспортером любых таких миссий. россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на ЗАЭС и вывести свои войска,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что у мира есть силы, чтобы обеспечить попадание миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить в мусорку весь комплекс международных документов по ядерной и радиационной безопасности. россия уничтожает этот международный порядок", – резюмировал Зеленский.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

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