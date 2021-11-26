Зеленский заявил, что Турчинов потерял Крым, а Порошенко – Донбасс

Президент Владимир Зеленский заявил, что экс-глава парламента Александр Турчинов был одним из тех, кто потерял Крым, а пятый президент Петр Порошенко – Донбасс.

Однако Зеленский добавил, что никого не обвиняет. Об этом он сказал во время пресс-марафона "30 вопросов к президенту".

Важно Зеленский собрал журналистов на пресс-марафон: главные тезисы президента

Так вот, господин Турчинов, я его не обвиняю, – один из тех людей, которые потеряли Крым. А Порошенко – один из тех людей, которые потеряли Донбасс. Это мое мнение,

– сказал Зеленский.

Что ранее говорил Турчинов

Бывший глава Верховной Рады рассказывал, что в начале 2014 года украинская армия не была готова к защите своего государства. По его словам, Крым можно было бы защитить, если бы мы не отказались от ядерного оружия, не пошли бы на раздел Черноморского флота и не создали там мощную российскую базу, не подписали Харьковские соглашения.

Главные тезисы пресс-марафона Зеленского