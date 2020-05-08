Зеленский ждет моих идей и внимательно слушает, – Саакашвили о разговоре с президентом

У Михаила Саакашвили был длинный разговор с президентом о всех деталях новой должности и ожиданиях от нее. Зеленский склоняется к тому, чтобы предоставить свободу идеям, которые предлагает Саакашвили.

Об этом новоназначенный председатель исполнительного комитета реформ рассказал в эксклюзивном интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

К теме Саакашвили откровенно рассказал, зачем он Зеленскому и кто был против него как вицепремьера

По его словам, Зеленского интересуют вещи, связанные с изменением ситуации или процедурами в таможне и налоговой. Потому что он понимает, что малый и средний бизнес – это и звено общества, которое привело его к власти.

Он имеет обязательства, даже задолженность перед ними что-то сделать. После этих вещей он ждет моих идей, потому что он очень открытый, внимательно слушает,

— подчеркнул Саакашвили.

Политик отметил, что встречался с президентом много раз. По его мнению, Зеленского очень интересуют те вещи, которые помогут конкретным людям почувствовать изменения уже сейчас.

"Он понимает, что такие большие вещи как декларации, даже поддержка международных организаций, когда они говорят: "Молодец, вы что-то там сделали" – это не влияет на повседневную жизнь украинцев. Он хочет, чтобы украинцы имели возможность сказать, что для них сделала новая власть", – отметил Саакашвили.

Политик подчеркнул, что к его кандидатуре склонялись разные люди. Саакашвили встречался и с главой Офиса Президента Ермаком, или с Богданом, которых он знает уже много лет. Однако пригласить его в украинскую политику – это "абсолютно идея Зеленского".

"Каждый раз он не только хочет услышать меня, а и предлагает и генерирует идеи. Я думаю, что это будет интересное сотрудничество", – подытожил Саакашвили.

Что известно о назначении Михеила Саакашвили?Сначала Михаилу Саакашвили предложили должность вицепремьер-министра по вопросам реформ, или вести переговоры с МВФ. Однако политик не заручился необходимой поддержкой на встрече с президентской фракцией "Слуга народа". В Грузии сразу раскритиковали вероятность назначения Саакашвили в украинском правительстве.



Уже 7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.



8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкаліані сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве для консультаций в связи с назначением Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

Первую часть интервью с Михаилом Саакашвили – читайте здесь.

Смотрите полное видео программы "Перекрестный допрос":



Деятельность Саакашвили в Украине / Инфографика 24 канала