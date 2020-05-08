Зеленський чекає моїх ідей та уважно слухає, – Саакашвілі про розмови з президентом

У Міхеїла Саакашвілі була тривала розмова з президентом про всі деталі нової посади та очікування від неї. Зеленський схиляється до того, щоби надати свободу ідеям, які пропонує Саакашвілі.

Про це новопризначений голова Виконавчого комітету реформ розповів в ексклюзивному інтерв’ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

До теми Саакашвілі відверто розповів, навіщо він Зеленському і хто був проти нього як віцепрем'єра

За його словами, Зеленського цікавлять речі, пов'язані зі зміною ситуації чи процедурами на митниці та податковій. Тому що він розуміє, що малий і середній бізнес – це та ланка суспільства, яка привела його до влади.

Він має зобов'язання, навіть заборгованість перед ними щось зробити. Після цих речей він чекає моїх ідей, тому що він дуже відкритий, уважно слухає,

— наголосив Саакашвілі.

Політик зазначив, що зустрічався з президентом багато разів. На його думку, Зеленського дуже цікавлять ті речі, які допоможуть конкретним людям відчути зміни вже зараз.

"Він розуміє, що такі великі речі як декларації, навіть підтримка міжнародних організацій, коли вони кажуть: "Молодець, ви щось там зробили" – це не впливає на щоденне життя українців. Він хоче, щоб українці мали можливість сказати, що для них зробила нова влада", – зазначив Саакашвілі.

Політик наголосив, що до його кандидатури схилялися різні люди. Саакашвілі зустрічався і з головою Офісу Президента Єрмаком, чи з Богданом, яких він знає вже багато років. Проте запросити його в українську політику – це "абсолютно ідея Зеленського".

"Кожного разу він не тільки хоче почути мене, а і пропонує й генерує ідеї. Я думаю, що це буде цікава співпраця", – підсумував Саакашвілі.

Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі?Спершу Міхеїлі Саакашвілі запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, або вести переговори з МВФ. Однак політик не заручився потрібною підтримкою на зустрічі з президентською фракцією "Слуга народу". У Грузії одразу розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі в українському уряді.



Вже 7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.



8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив, що Тбілісі відкликає свого посла в Києві для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету реформ при президенті України.

Першу частину інтерв'ю з Міхеїлом Саакашвілі – читайте тут.

Дивіться повне відео програми "Перехресний допит":



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу