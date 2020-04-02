Зеленский не сможет играть как Кучма, – Шабунин о голосовании в Раде

О голосовании в Верховной Раде, "антиколомойском законопроекте" и конфликте между Андреем Ермаком и Гео Леросом – в программе "Что это было?"с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал глава Центра противодействия коррупции Алексей Шабунин.

О голосовании в Раде

– Монобольшинства у Зеленского уже нет. Там всего за Зеленского в его фракции выступает 130 депутатов, которые голосуют за все, что он предлагает.

К слову Голый король: как депутаты голосовали за "антиколомойский" закон

– Очевидно, что Зеленскому надо с кем-то голосовать и оприделиться с кем он будет это делать. Или с теми, кто голосовал за министра здравоохранения – ОПЗЖ и люди Коломойского, или с теми, кто поддерживал "антиколомойский" закон – демократической платформой, "Голосом" и иногда даже "Европейской солидарностью". Увидим, что он выберет.

Однако Сергей Лещенко озвучил другое мнение и сказал: "Сейчас конец эпохи романтизма, турборежима и монобольшинства. Начинается эпоха прагматизма. Но факт в том, что у президента есть закон и он собирает под него голоса. Дает "Голос"? Спасибо "Голосу". Дает ЕС? Спасибо Порошенко. Дает ОПЗЖ? Спасибо ОПЗЖ. Это определенная такая модель Леонида Кучмы, когда он пытался быть выше "собачьих боев" в парламенте, а когда ему не хватало голосов, он выдергивал их из разных фракций". На что Шабунин ответил:

Чтобы играть, как Кучма надо быть Кучмой. Зеленский и близко не Кучма, у него нет ни опыта, ни таланта, ни умений в политике как у Кучмы. И у него нет работающей вертикали правоохранительной системы, которая была у Кучмы.

– Кучма был смотрящим над олигархами, а сейчас олигархи не факт, что более слабые игроки, чем президент. Зеленскому эта игра не удастся, не того уровня игрока и ситуация совсем другая.

– В процессе голосования есть два слабых места. Первое слабое место – комитет. Одно дело напугать 100 депутатов, а другое дело напугать 10 депутатов, которые в него входят.

Напугать, уговорить, убедить, купить 10 человек намного проще, чем 100 человек. Поэтому я вижу наибольшую проблему в комитете.

– Второе – голосование в зале. Депутаты могут заболеть и просто не прийти на сессию. Когда ты в зале, не проголосовать за законопроект, который спасает страну, – сложно. Но заболеть и не прийти – гораздо безопаснее. Коломойский – это сильный игрок.

Что предусматривает "антиколомойский" законопроект?

Он предусматривает, что владельцы и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены из-за выведения финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. В целом законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы. Также должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".

О конфликте Ермака и Лероса

– Я не знаю, что такого важного делает Ермак, чтобы после всего этого его не отстранить хотя бы временно. Бытовало такое мнение, что команда президента – гениальна в коммуникации. Не гениальны, и это просто провал. Не сделано элементарного, нет позиции президента и хотя бы временного отстранения.

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– Даже во время сегодняшнего обращения Зеленский говорил о шашлыках, полиции, то есть обо всем, что угодно, кроме главного – о Ермаке. Это его идеологический выбор.

– Вчерашняя коммуникация Андрея Ермака с попыткой выйти из скандала была откровенно любительской. И проведением брифинга он сделал еще больше проблем как себе, так и президенту. Поэтому я пока не вижу уникальности Ермака, и, в частности, его незаменимости.

Что известно о скандале между Ермаком и Леросом?

Первое видео депутат Гео Лерос опубликовал 29 марта и сказал, что глава ОП Андрей Ермак через своего брата "торгует госдолжностями". По словам Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный.



Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует". Позже Лерос опубликовал вторую и третью части видео и сказал, что обратится в НАБУ.

ГБР уже открыло дело против Гео Лероса из-за распространения информации о якобы торговле государственными должностями.



Соответствующее заявление подал Андрей Ермак. В то же время есть и противоположное дело, которое САП открыла по иску Гео Лероса. Проверять в ней будут руководство Офиса Президента.



1 апреля Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно он.