Зеленський не зможе грати як Кучма, – Шабунін про голосування у Раді

Про голосування у Верховній Раді, "антиколомойський законопроєкт" та конфлікт між Андрієм Єрмаком та Гео Леросом – в програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів голова Центру протидії корупції Олексій Шабунін.

Про голосування у Раді

– Монобільшості в Зеленського вже немає. Там загалом за Зеленського в його фракції виступає 130 депутатів, які голосують за все, що він пропонує.

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– Очевидно, що Зеленському треба з кимось голосувати та визначитись з ким він буде це робити. Або з тими, хто голосував за міністра охорони здоров'я – ОПЗЖ і люди Коломойського, або з тими, хто підтримував "антиколомойський" закон – демократична платформа, "Голосом" та інколи навіть "Європейською солідарністю". Побачимо, що він вибере.

Однак Сергій Лещенко озвучив іншу думку та сказав: "Зараз кінець епохи романтизму, турборежиму та монобільшості. Починається епоха прагматизму. Але факт в тому, що в президента є закон і він збирає під нього голоси. Дає "Голос"? Дякуємо "Голосу". Дає ЄС? Дякую Порошенку. Дає ОПЗЖ? Дякую ОПЗЖ. Це певна така модель Леоніда Кучми, коли він намагався бути вищим за "собачі бої" у парламенті, а коли йому не вистачало голосів, він висмикував їх з різних фракцій". На що Шабунін відповів:

Грати, як Кучма треба бути Кучмою. Зеленський і близько не Кучма, в нього немає ні досвіду, ні таланту, ні вмінь в політиці як у Кучми. І в нього немає працюючої вертикалі правоохоронної системи, яка була у Кучми.

– Кучма був смотрящим над олігархами, а зараз олігархи не факт, що слабші гравці, ніж президент. Зеленському ця гра не вдасться, не того рівня гравець і ситуація зовсім інша.

– В процесі голосування є два слабкі місця. Перше слабке місце – комітет. Одна справа налякати 100 депутатів, а інша справа налякати 10 депутатів, які в нього входять.

Налякати, вмовити, переконати, купити 10 людей набагато простіше, ніж 100 людей. Тому я бачу найбільшу проблему в комітеті.

– Друге – голосування в залі. Депутати можна захворіти й просто не прийти на сесію. Коли ти в залі, не проголосувати за законопроєкт, який рятує країну, – складно. Але захворіти й не прийти – набагато безпечніше. Коломойський – це сильний гравець.

Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт?Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Загалом законопроєкт має усунути законодавчі прогалини, які виникли під час очищення банківської системи. Також повинен знизити ризики негативних наслідків можливого рішення про денаціоналізацію "Приватбанку".

Про конфлікт Єрмака та Лероса

– Я не знаю, що такого важливого робить Єрмак, щоб після цього всього його не відсторонити хоча б тимчасово. Побутувала така думка, що команда президента – геніальні в комунікації. Не геніальні, і це просто провал. Не зроблено елементарного, немає позиції президента і хоча б тимчасового відсторонення.

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– Навіть під час сьогоднішнього звернення Зеленський говорив про шашлики, поліцію, тобто все, що завгодно, крім головного – про Єрмака. Це його ідеологічний вибір.

– Вчорашня комунікація Андрія Єрмака зі спробою вийти зі скандалу була відверто аматорською. І проведенням брифінгу він зробив ще більше проблем як собі, так і президенту. Тому я поки не бачу унікальності Єрмака, і, зокрема, його незамінності.

Що відомо про скандал між Єрмаком і Леросом?

Перше відео депутат Гео Лерос опублікував 29 березня і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата "торгує держпосадами". За словами Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.



Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує". Пізніше Лерос опублікував другу і третю частини відео і сказав, що звернеться до НАБУ.



ДБР вже відкрило справу проти Гео Лероса через поширення інформації про нібито торгівлю державними посадами. Відповідну заяву подав Андрій Єрмак. Водночас є і протилежна справа, яку САП відкрила за позовом Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента.



1 квітня Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" саме він.