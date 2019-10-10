Зеленский об отношениях с Польшей: нас ждет дружба

Во время пресс-марафона польский журналист спросил Владимира Зеленского о перспективах отношений с Польшей. Президент сказал, что они налаживаются.

Зеленский считает, что его визит в Польшу принес результат. По его словам, встречи с президентом и премьером Польши были продуктивными.

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Также глава государства отметил, что подписаны экономические договоры с польской стороной. В том числе в газовой сфере. Зеленский подчеркнул, что это очень важно для Украины, которая ищет возможности для обеспечения энергетической независимости.

Президент сообщил, что государства создали рабочие группы по урегулированию исторических вопросов. Он подчеркнул, что украинцы не могут забывать свою историю, но в современных условиях не стоит спорить из-за этого.

Мы не можем забывать нашу историю, но должны понимать, что современные страны современные люди не должны между собой спорить, даже когда это касается исторически сложных вопросов со стороны обеих стран,

– подчеркнул глава государства.

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Что известно о визите Зеленского в Польшу?

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалком Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров Матеушем Моравецким. Также Зеленский принял участие в официальных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве.

Во время своего визита в Польшу 31 августа Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине. Зато Польша в ответ должна упорядочить украинские места памяти на своей территории. Кроме того, Зеленский предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения.

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О чем договорились Зеленский и Дуда