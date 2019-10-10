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      Зеленский об отношениях с Польшей: нас ждет дружба

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      Владимир Зеленский и Анджей Дуда
      Владимир Зеленский и Анджей Дуда / PAP / Wojciech Olkuśnik

      Во время пресс-марафона польский журналист спросил Владимира Зеленского о перспективах отношений с Польшей. Президент сказал, что они налаживаются.

      Зеленский считает, что его визит в Польшу принес результат. По его словам, встречи с президентом и премьером Польши были продуктивными.

       Смотрите также: Пресмарафон Зеленского: онлайн

      Также глава государства отметил, что подписаны экономические договоры с польской стороной. В том числе в газовой сфере. Зеленский подчеркнул, что это очень важно для Украины, которая ищет возможности для обеспечения энергетической независимости.

      Президент сообщил, что государства создали рабочие группы по урегулированию исторических вопросов. Он подчеркнул, что украинцы не могут забывать свою историю, но в современных условиях не стоит спорить из-за этого.

      Мы не можем забывать нашу историю, но должны понимать, что современные страны современные люди не должны между собой спорить, даже когда это касается исторически сложных вопросов со стороны обеих стран,
      – подчеркнул глава государства.

      Важно: Пресс-марафон Зеленского: главные тезисы, о чем говорил Президент Украины

      Что известно о визите Зеленского в Польшу?

      Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалком Сената Станиславом Карчевским и председателем Совета министров Матеушем Моравецким. Также Зеленский принял участие в официальных мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве.

      Во время своего визита в Польшу 31 августа Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине. Зато Польша в ответ должна упорядочить украинские места памяти на своей территории. Кроме того, Зеленский предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения.

       К теме: Прорыв, – Зеленский о первых результатах поездки в Польшу

      О чем договорились Зеленский и Дуда

      • Эксгумационные работы – Зеленский готов  разблокировать разрешение на эксгумацию
        тел в польских захоронениях в Украине, а Польша в ответ упорядочит украинские места памяти на своей территории.
      • Мемориал примирения – украинский президент также предложил Анджею Дуде соорудить на украинско-польской границе совместный мемориал примирения. Президент Украины подчеркнул, что нет никаких вопросов, которые бы нельзя было решить диалогом.
      • Санкции против России – Дуда заявил, что санкции против России должны сохраняться, а Украина должна вернуть себе территориальную целостность, которая существовала до 2014 года.
      • "Северный поток-2" – Владимир Зеленский подчеркнул, что здесь Украина и Польша говорят на одном языке. Скандальный газопровод "Северный поток – 2" глава государства назвал угрозой всей Европе. В то же время Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике "Польша-США-Украина".
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      Теги: Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Анджей Дуда Волынская трагедия Новости Польши
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