Зеленський про відносини з Польщею: нас чекає дружба

Під час пресмарафону польський журналіст запитав Володимира Зеленського про перспективи відносин із Польщею. Президент сказав, що вони налагоджуються.

Зеленський вважає, що його візит до Польщі приніс результат. За його словами, зустрічі із президентом і прем'єром Польщі були продуктивними.

Дивіться також: Пресмарафон Зеленського: онлайн

Також глава держави зауважив, що підписано економічні договори з польською стороною. В тому числі у газовій сфері. Зеленський наголосив, що це дуже важливо для України, яка шукає можливості для забезпечення енергетичної незалежності.

Президент повідомив, що держави створили робочі групи із врегулювання історичних питань. Він наголосив, що українці не можуть забувати свою історію, але в сучасних умовах не варто сперечатись через це.

Ми не можемо забувати нашу історію, але повинні розуміти, що сучасні країни, сучасні люди не повинні між собою сперечатися навіть коли це стосується історично складних питань з боку обох країн,

– підкреслив глава держави.

Важливо: Пресмарафон Зеленського: головні тези, про що говорив Президент України

Що відомо про візит Зеленського у Польщу?

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та головою Ради міністрів Матеушем Моравецьким. Також Зеленський взяв участь в офіційних заходах до роковин початку Другої світової війни у Варшаві.

Під час свого візиту до Польщі 31 серпня Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україні. Натомість Польща у відповідь повинна впорядкувати українські місця пам'яті на своїй території. Окрім того, Зеленський запропонував Анджею Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення.

До теми: Прорив, – Зеленський про перші результати поїздки до Польщі

Про що домовились Зеленський і Дуда