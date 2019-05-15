Зеленский встретится с пророссийским президентом Молдовы Додоном

Избранный президент Украины Владимир Зеленский и его молдавский коллега Игорь Додон договорились провести встречу в ближайшее время. Во время мероприятия стороны должны обсудить актуальные вопросы.

О телефонном разговоре с Зеленским Додон сообщил в своем Facebook. По его словам, во время переговоров он поздравил избранного президента с победой на выборах.

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Обсудили взаимоотношения между Республикой Молдова и Украиной в различных областях, представляющих взаимный интерес. Договорились в ближайшее время провести двустороннюю встречу и обсудить актуальные вопросы,

– добавил Додон.

Пока ни Зеленский, ни представители его команды эту информацию не подтвердили.

В прошлом году летом молдавский президент заявлял, что готов к диалогу и любым контактам с украинской властью. Порошенко, со своей стороны, отметил, что Молдова сначала должна признать территориальную целостность Украины, включительно с вопросом оккупированного Крыма, и только после этого можно будет говорить о переговорах Киева и Кишинева. Правда, действующий украинский президент добавил, что Украина также готова к диалогу. Также Додон был одним из тех, кто после объявления первых результатов поздравил Зеленского с победой на выборах.

Заметим, Украина пока посла в Молдове не имеет. Дело в том, что сразу после второго тура президентских выборов Иван Гнатишин, который возглавлял эту должность, заявил о желании ее покинуть.

Что известно об Игоре Додоне и почему он является пророссийским? Родился Додон 18 февраля 1975 года. Является пятым президентом Молдовы. Возглавил ее 23 декабря 2016 года. До президентства, в 2011-2016 годах, возглавлял Партию социалистов Республики Молдова.

Додон придерживается четкой пророссийской позиции, обещает дружбу с Кремлем и восстановление экономических взаимоотношений с ним в полном объеме. Кроме того, в октябре 2016 года он заявил, что Крым принадлежит Российской Федерации. Правда, через некоторое время пояснил, что вопросом о статусе полуострова слишком спекулируют.

Ответ на вопрос заключался в следующем. Де-факто, Крым сейчас является частью Российской Федерации, юридически этот факт не признан Западом и большинством стран. И я не знаю, будет ли признан в обозримом будущем. Как поступит Додон-президент – признает или нет? Здесь слишком много рисков в частности, у нас есть Приднестровье. И я не думаю, что мы можем себе позволить какие-то ошибки в этом направлении, не вызывая проблем с приднестровским регионом,

– отмечал тогда еще кандидат в президенты Молдовы.

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А уже в сентябре 2018-го Додон заявил, что Молдова "не должна повторять ошибок Украины", выбирая путь проевропейской внешней политики. Как считает он, девять лет проевропейской власти стране показали, что этот вектор – "иллюзия".

Поскольку Молдова является парламентской республикой из-за пророссийских заявлений Додона у него возник не один конфликт с парламентом страны. В конце концов его несколько раз Конституционный суд временно отстранял от должности. После одного из таких случаев Додон посетил Путина.

Похоже, в ближайшее время такие громкие конфликты в Молдове несколько утихнут, но не на все 100% – победу на последних парламентских выборах здесь одержала пророссийская Партия социалистов, правда большинства она не получила: 35 мандатов из 101 места в парламенте страны.