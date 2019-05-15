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      Зеленський зустрінеться з проросійським президентом Молдови Додоном

      1971 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський і Ігор Додон
      Володимир Зеленський і Ігор Додон / Колаж 24 канал

      Обраний президент України Володимир Зеленський і його молдовський колега Ігор Додон домовилися провести зустріч найближчим часом. Під час заходу сторони мають обговорити актуальні питання.

      Про телефонну розмову із Зеленським Додон сповістив у своєму Facebook. За його словами, під час перемовин він привітав обраного українського президента з перемогою на виборах.

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      Обговорили взаємини між Республікою Молдова та Україною в різних галузях, що становлять взаємний інтерес. Домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч і обговорити актуальні питання,
      – додав Додон.

      Поки ані Зеленський, ані представники його команди цю інформацію не підтвердили. 

      Торік улітку молдовський президент заявляв, що є готовим до діалогу та будь-яких контактів з українською владою. Порошенко, зі свого боку, зауважив, що Молдова спершу має визнати територіальну цілісність України, включно з питанням окупованого Криму, і лише після цього можна буде щось говорити про перемовини Києва та Кишинева. Щоправда, чинний український президент додав, що Україна також є готовою до діалогу. Також Додон був одним із тих, хто після оголошення перших результатів привітав Зеленського з перемогою на виборах.

      Зауважимо, Україна наразі посла у Молдові немає. Річ у тім, що одразу після другого туру президентських виборів Іван Гнатишин, що очолював цю посаду, заявив про бажання її покинути.

      Що відомо про Ігоря Додона та чому він є проросійським? Народився Додон 18 лютого 1975 року. Є п’ятим президентом Молдови. Очолив її 23 грудня 2016 року. До президенства, у 2011-2016 роках, очолював Партію соціалістів Республіки Молдова.

      Додон дотримується чіткої проросійської позиції, , обіцяє дружбу з Кремлем і відновлення економічних взаємин із ним у повному обсязі. Крім того, у жовтні 2016 року він заявив, що Крим належить Російській Федерації. Щоправда, за деякий час пояснив, що питанням про статус півострова надто спекулюють.

      Відповідь на питання полягала у такому. Де-факто, Крим зараз є частиною Російської Федерації, юридично цей факт не визнано Заходом і більшістю країн. І я не знаю, чи буде визнано в доступному для огляду майбутньому. Як вчинить Додон-президент – визнає чи ні? Тут занадто багато ризиків Зокрема, у нас є Придністров'я. І я не думаю, що ми можемо собі дозволити якісь помилки в цьому напрямку, не викликаючи проблем з придністровським регіоном,
      – наголошував тоді ще кандидат у президенти Молдови.

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      А вже у вересні 2018-го Додон переконував, що Молдова "не повинна повторювати помилок України", вибираючи шлях проєвропейської зовнішньої політики. Як вважає він, дев'ять років проєвропейської влади країні показали, що цей вектор – "ілюзія".

      Оскільки Молдова є парламентською республікою через проросійські заяви Додона у нього виник не один конфлікт із парламентом країни. Зрештою його кілька разів Конституційни суд тимчасово відсторонював від посади. Після одного з таких випадків Додон завітав до Путіна.

      Схоже, найближчим часом такі гучні конфлікти у Молдові дещо стихнуть, але не на всі 100% – перемогу на останніх парламентських виборах тут здобула проросійська Партія соціалістів, щоправда вона більшості не отримала: 35 мандатів із 101 місця у парламенті країни.

      з ким ще останнім часом зустрічався або проводив перемовини зеленський:
      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Молдова
      Джерело: 24 канал
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