Об этом стало известно из трансляции Roosevelt Foundation.
После вручения президент Украины отметил, что свобода невозможна без безопасности и привлечения агрессора к ответственности.
Он рассказал присутствующим о ночном массированном терроре России.
Только за одну ночь было выпущено почти 300 ударных дронов, 19 баллистических ракет, а также крылатые ракеты. Сирены воздушной тревоги раздавались во многих наших городах, десятки людей получили ранения. К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре – обычные люди, дети, мирные жители, убитые российским безумием,
– сказал Зеленский.
Во время мероприятия все присутствующие почтили минутой молчания погибших.