Про це стало відомо із трансляції Roosevelt Foundation.

Після вручення президент України наголосив, що свобода неможлива без безпеки та притягнення агресора до відповідальності.

Він розповів присутнім про нічний масований терор Росії.

Лише за одну ніч було випущено майже 300 ударних дронів, 19 балістичних ракет, а також крилаті ракети. Сирени повітряної тривоги лунали в багатьох наших містах, десятки людей отримали поранення. На жаль, є загиблі в Одесі, Києві та Дніпрі – звичайні люди, діти, мирні жителі, вбиті російським божевіллям,

– сказав Зеленський.

Під час заходу усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих.