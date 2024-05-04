Россияне объявили в розыск Зеленского: у президента отреагировали

В стране-агрессоре устроили "поиски" президента Украины. У Зеленского дали российскому МВД полезные советы.

На сайте МВД России появилось сообщение, что Владимир Зеленский объявлен в розыск. По какой причине – не указано.

Смотрите также Следующей целью Путина может стать город в Эстонии, – WSJ

"Охота" на украинских президентов

В стране-агрессоре якобы открыли в отношении нашего президента уголовное дело, что собственно и стало основанием для объявления в розыск.

Оккупанты не могут "найти" Зеленского / Фото соцсети

Спикер Зеленского Сергей Никофоров в комментарии СМИ посоветовал МВД оккупантов сначала найти совесть и здравый смысл.

В МИД Украины назвали "сообщения о якобы объявлении МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания".

Кстати, напоминаем, что, в отличие от никчемных российских объявлений, ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений вполне реален и подлежит исполнению в 123 государствах мира,

– говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Известно, что розысками нынешнего главы нашего государства россияне не удовлетворились. На сайте того же "эм-ве-де" появилась "карточка" и на предшественника Владимира Зеленского – Петра Порошенко.

Перед Пасхой россиянам "срочно" понадобился владелец "Рошен"

Однако и Порошенко оккупантам оказалось мало. Они решили "пройтись", так сказать, по всем официальным должностным лицам Украины, которых вспомнили.

На сайте МВД России сообщили об объявлении в розыск и командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

В Москве ищут украинского генерала / Фото соцсети

Буданов и Малюк тоже "нужны" Москве

В декабре 2023 года россияне объявили в "федеральный и международный розыск" главу ГУР Кирилла Буданова. А полгода до этого украинский разведчик в России был "заочно арестован". Причину в "карточке" Буданова тоже не указали. Впрочем, в прокремлевских СМИ предположили, что гуровцу "инкриминируют" организацию взрыва на Керченском мосту. Генералу повесили такие статьи, как создание террористической группы; теракт, совершенный группой лиц; хранение оружия и взрывчатки.

Узнав о своем "заочном аресте" в России, Буданов заявил, что ему "приятно". Он давно уже ждал, когда в стране-агрессоре примут относительно него какие-то "решения". Даже неловко было, что их так долго не было, признавал разведчик.

В ГУР отдельно прокомментировали объявление в розыск Буданова, назвав подобные действия россиян неудачным и примитивным шагом. Это ведь "очередное признание эффективности работы и руководителя ГУР, и в целом украинской разведки и спецслужб".

Между тем, в апреле 2024 года главу СБУ Василия Малюка уже тоже осудили. Генерал заметил, что его не волнует "решение от карманных судей Кремля". Его, как и всех украинцев, интересует только один суд – над Путиным.