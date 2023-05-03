В России будет дымить в каждом доме: политтехнолог допустил цель визита Зеленского в Финляндию

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Финляндию, где встретится с президентом страны Саули Ниинистё. Их переговоры будут касаться, в частности, обороны, поддержки Украины и двусторонних отношений.

Политтехнолог Юрий Подорожний отметил, что визит президента Украины в Финляндию, которая 4 апреля стала 31-м членом НАТО, вызовет в России панику и истерику. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Обратите внимание Крест на Балтийском флоте: какие проблемы для России создает Финляндия и ее вооруженные силы

Демонстрация серьезных намерений

По его мнению, в стране-агрессоре по этому поводу будет дымить в каждом доме, в котором будут наблюдать за этим визитом по российскому телевидению. И это будет топ-новость в российском информационном пространстве сегодня.

Этот визит важен с точки зрения демонстрации Украиной наших серьезных намерений по поводу саммита НАТО в Вильнюсе. Президент Зеленский едет в страну, которая только что вступила в Североатлантический альянс и демонстрирует, что мы там должны быть также,

– подчеркнул политтехнолог.

Политтехнолог о визите Владимира Зеленского в Финляндию: смотрите видео

Юрий Подорожний отметил, что, несмотря на все заявления, поступающие с Запада в Украину, якобы еще не время вступать нам в НАТО и это возможно только после войны, Зеленский демонстрирует: Украина стремится в НАТО сегодня.

Вступление Украины в НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в день, когда Финляндия стала членом НАТО, заявил, что Украина тоже присоединится к Альянсу. Однако он отметил, что "сначала нужно обеспечить победу Украины", и только после нее давать обещание.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что Украина станет членом НАТО еще до завершения войны с Россией. По его словам, мир сейчас непредсказуем, и он не исключает, что это может произойти в любой момент.

Постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит подчеркнула, что считает присоединение Украины к НАТО вопросом времени. Как заявила она, России было сообщено о том, что она не имеет права голоса по вопросам расширения Альянса. Поэтому вопросы вступления Украины в НАТО будут решать украинский народ и страны Альянса.