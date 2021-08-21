"Зеленый" канцлер звучит символично, – Зеленский высказался о возможном преемнике Меркель

Президент Владимир Зеленский рассказал, кого бы хотел видеть новым канцлером Германии. Глава Украины говорит, что будет болеть за того лидера, которого выберет народ.

Об этом Зеленский рассказал во время интервью. Президент рассказал о своей встрече в конце мая с сопредседателем немецкой партии "Союз 90/Зеленые" Роберт Габеком.

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Украина будет болеть за того канцлера, которого выберет народ

Политик во время переговоров с Зеленским поддержал Украину в стремлении получить немецкую технику и вооружение, чтобы противостоять агрессии России.

"Зеленый" канцлер – звучит в принципе символично. Мы будем болеть за того лидера Германии, демократической Германии, современной Германии, которого выберет народ Германии,

– сказал президент Украины.

Вопрос предоставления техники – вопрос о справедливости

Зеленский подтвердил, что Габек очень открытый человек и понравился ему на уровне личности. Относительно получения немецкого вооружения, то глава Украины назвал это "вопросом о справедливости".

Когда какая-то компания, к примеру, Siemens и тому подобное, какая-то такая компания, очень почтенная, имеет хотя бы немецкие корни или капитал многих стран, неважно, если она что-то получает, имеет какие-то контракты с Россией, а затем часть этого контракта попадает в Крыму, то почему Украина не должна быть в этом, скажем так, в этой очереди не должна точно быть последней,

– пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина хотела бы получить от Германии поддержку именно в оборудовании украинского флота, например, военные катера.

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Габек встречался с Зеленским в мае

Отметим, что лидер партии Зеленых ФРГ побывал в Киеве в конце мая 2021 года. С Зеленским Габек обсудил предстоящие парламентские выборы в Германии и риски, связанные с "Северным потоком-2".