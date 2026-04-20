Мощное землетрясение произошло возле Японии: в стране объявили предупреждение о цунами
У северного побережья Японии 20 апреля произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о цунами в регионе.
Толчки начались у побережья Санрику на севере Японии около 16:53 по местному времени. Об этом сообщили в AP News.
Смотрите также В Украине произошло землетрясение: где зафиксировали подземные толчки
Что известно о землетрясении возле Японии?
В результате мощных подземных толчков в порту Кудзи зафиксировали цунами высотой более 80 сантиметров, а в другом порту региона – более 40 сантиметров.
Жителям приказали немедленно отойти от побережья и рек, подняться на возвышенные участки и быть готовыми к возможным повторным толчкам в течение ближайшей недели.
В префектуре Иватэ для жителей 11 населенных пунктов объявили рекомендации по эвакуации, а также прогнозируется волна высотой в 3 метра.
Метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение о цунами для префектуры Иватэ и некоторых районов Хоккайдо и Аомори. Ожидается цунами высотой до 3 метров,
– отметили в издании.
Также движение поездов Тохоку, Ямагата и Акита Синкансен приостановлено из-за землетрясения, а токийская электрическая энергетическая компания подтвердила отсутствие аномалий на ее атомных электростанциях Фукусима-Дайичи и Фукусима-Дайни.
Последние новости о землетрясениях
В Черновицкой области 8 марта произошло землетрясение силой 2 балла по шкале Рихтера на глубине 11 километров. Это землетрясение относится к неощутимым.
На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,5 вблизи вулкана Этна. Звонки в спасательные службы показали, что жители перепутали землетрясение с бомбардировкой, но пострадавших или серьезных разрушений не было.
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло 10 февраля вблизи побережья Крыма. Толчки были на глубине 14 километров.