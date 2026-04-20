Мощное землетрясение произошло возле Японии: в стране объявили предупреждение о цунами

У северного побережья Японии 20 апреля произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Японское метеорологическое агентство объявило предупреждение о цунами в регионе.

Толчки начались у побережья Санрику на севере Японии около 16:53 по местному времени. Об этом сообщили в AP News.

Что известно о землетрясении возле Японии?

В результате мощных подземных толчков в порту Кудзи зафиксировали цунами высотой более 80 сантиметров, а в другом порту региона – более 40 сантиметров.

Жителям приказали немедленно отойти от побережья и рек, подняться на возвышенные участки и быть готовыми к возможным повторным толчкам в течение ближайшей недели.

В префектуре Иватэ для жителей 11 населенных пунктов объявили рекомендации по эвакуации, а также прогнозируется волна высотой в 3 метра.

Метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение о цунами для префектуры Иватэ и некоторых районов Хоккайдо и Аомори. Ожидается цунами высотой до 3 метров,

Также движение поездов Тохоку, Ямагата и Акита Синкансен приостановлено из-за землетрясения, а токийская электрическая энергетическая компания подтвердила отсутствие аномалий на ее атомных электростанциях Фукусима-Дайичи и Фукусима-Дайни.

