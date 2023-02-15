Прилетел бумеранг: на востоке России произошло мощное землетрясение

Мощное землетрясение добралось и до России. Так, ночью 15 февраля толчки почувствовали на Камчатском полуострове.

Землетрясение произошло на востоке России магнитудой 5,8. Об этом сообщают в МЧС, информирует 24 Канал.

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Как стало известно, землетрясение произошло в 11:34 по местному времени. Очаг располагался на глубине 64 километра в акватории Тихого океана.

К тому же землетрясение произошло в 142 километрах от поселка Усть-Камчатск. Однако геофизики говорят, что жители не ощутили его толчки.

Другие землетрясения в России

10 февраля на границе между Казахстаном и Россией произошло землетрясение магнитудой 4,4. Так, землетрясение произошло в 14:00 (по Киеву) примерно в 200 километрах от города Усть-Каменогорск.

13 февраля зафиксировали землетрясение возле Курильских островов. Его магнитуда – 5,8. Кстати, Курильские острова административно являются частью Сахалинской области России.

Кроме этого, 7 февраля толчки также зафиксировали возле Курильских островов. Магнитуда землетрясения – 5,8, а глубина – 42 километра.

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