Прилетел бумеранг: на востоке России произошло мощное землетрясение

15 февраля 2023, 08:40
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Мощное землетрясение добралось и до России. Так, ночью 15 февраля толчки почувствовали на Камчатском полуострове.

Землетрясение произошло на востоке России магнитудой 5,8. Об этом сообщают в МЧС, информирует 24 Канал.

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Новое землетрясение в России

Как стало известно, землетрясение произошло в 11:34 по местному времени. Очаг располагался на глубине 64 километра в акватории Тихого океана.

К тому же землетрясение произошло в 142 километрах от поселка Усть-Камчатск. Однако геофизики говорят, что жители не ощутили его толчки.

Другие землетрясения в России

  • 10 февраля на границе между Казахстаном и Россией произошло землетрясение магнитудой 4,4. Так, землетрясение произошло в 14:00 (по Киеву) примерно в 200 километрах от города Усть-Каменогорск.
  • 13 февраля зафиксировали землетрясение возле Курильских островов. Его магнитуда – 5,8. Кстати, Курильские острова административно являются частью Сахалинской области России.
  • Кроме этого, 7 февраля толчки также зафиксировали возле Курильских островов. Магнитуда землетрясения – 5,8, а глубина – 42 километра.

Трагедия в Турции и Сирии: последние новости

  • Жертвами землетрясения в двух странах стали более 41 тысячи человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число жертв стихийного бедствия на юге страны достигло 35 418 человек.
  • Известно, что в больницах находятся 13 208 раненых в результате землетрясений. Поисково-спасательные работы в зоне землетрясения будут продолжены до тех пор, пока под завалами будут оставаться люди, пообещал Эрдоган.
  • Более 5 814 человек погибли в Сирии. Около девяти миллионов человек в стране пострадали от землетрясения, сообщила ООН.
  • Кстати, спустя неделю после трагедии из-под завалов достали женщину с двумя детьми. К счастью, они остались в живых. Женщину с детьми передали медикам на осмотр.
  • Кроме этого, в провинции Хатай на юге Турции спасли из-под завалов 10-летнюю девочку спустя 147 часов после разрушительного землетрясения.
  • Также спасателям удалось спасти 9-летнего мальчика, находившегося под завалами 5 дней.
  • Мощные землетрясения в Турции приведут к безумным потерям в экономике. В СМИ подсчитали ущерб смертоносных потрясений.

Автор: Софія Ковнір