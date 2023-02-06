Из-под завалов в Турции вытащили живым маленького мальчика: трогательное видео
6 февраля 2023, 11:54Читати новину українською
В Турцию пришла ужасная трагедия – произошло мощное землетрясение. В результате разрушений из-под завалов достают людей.
В сети обнародовали видео, на котором показали спасение ребенка из-под завалов дома. К счастью, мальчик выжил, информирует 24 Канал.
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В Турции из-под завалов спасли маленького мальчика
На опубликованных кадрах можно увидеть, как пострадавшего ребенка спасли из-под завалов в Адане после землетрясения. Маленький мальчик чудом выжил.
Спасение мальчика: смотрите видео
Также из-под завалов спасли и вытащили живую женщину.
Как спасали женщину в Турции: смотрите видео
Трагедия в Турции: все, что известно
- В результате землетрясения произошло взрыв и пожар на газопроводе в селе Топбогази Кириханского района Хатая.
- В провинции Газиантеп землетрясение повредило замок, входящий во всемирное наследие ЮНЕСКО.
- Владимир Зеленский выразил соболезнования жителям Турции и семьям погибших во время землетрясения. Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
- Подземные толчки также ощутили в Сирии. По меньшей мере, 237 человек погибли в обеих странах, сотни получили ранения.
- На трагедию уже отреагировали россияне, которые злорадствуют смертями турецкого народа. Так, жители страны-агрессорки считают, что землетрясение в Турции якобы устроили США.