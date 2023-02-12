В Турции собака принесла кусок хлеба на руины дома, под которыми его хозяин

23:40

6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Для поисково-спасательных работ после землетрясения в Турции Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отправила в страну 80 сотрудников и 16 единиц техники. Работы в регионе продолжаются почти круглосуточно.