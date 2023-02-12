В Турции собака принесла кусок хлеба на руины дома, под которыми его хозяин
12 февраля 2023, 23:40Читати новину українською
Источник:Tv100.com
6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение. Для поисково-спасательных работ после землетрясения в Турции Государственная служба по чрезвычайным ситуациям отправила в страну 80 сотрудников и 16 единиц техники. Работы в регионе продолжаются почти круглосуточно.
В сети распространили видео, где собака принесла на руины дома кусок хлеба для своего хозяина.
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Трогательные кадры из Турции
Щемящее видео снято в турецком городе Кахраманмараш. На нем видно, что пес долго пытается раскопать обломки здания в поисках своего хозяина и бродит с куском хлеба в зубах.
Пес принес на руины кусок хлеба: смотрите видеоОбратите внимание! По состоянию на 16:00 12 февраля количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 29 605 человек, как пишет издание CNN. В Сирии по меньшей мере погибли 3 576 человек – 2 168 в районах, которые под контролем оппозиции и 1 408 человек на подконтрольных режиму Асада территориях.
Пес спас жизнь 5 людям: трогательная история
- После землетрясения в Турции собака с ранеными лапами помог спасателям найти не менее пяти человек под завалами в городе Малатья.
- Пес, по фамилии Кепюк, повредил все конечности обломками стекла. Собака работала в разных городах, ведь прошла специальную подготовку для выполнения служебных задач в случае чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий.
- С первого дня после землетрясения животное в сопровождении кинологов помогало спасать людей на месте трагедии. По словам кинолога Дерсима Булута, Кепюк помог найти пятерых пострадавших людей, которым удалось выжить под завалами.