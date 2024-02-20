До последнего пытались заехать за ними, – спикер 110 ОМБр о бойцах, оставшихся на "Зените"
Источник:"Радио Свобода"
Во время выхода с позиции "Зенит" в Авдеевке несколько украинских бойцов попало в российский плен. Наших защитников до последнего пытались забрать с этой позиции.
Однако российская армия плотно обстреливала эвакуационную технику, которая пыталась забрать наших защитников из “Зенита”. Отдельных бойцов, которые сдались в плен России, оккупанты в конце концов расстреляли.
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Военных из "Зенита" до последнего пытались эвакуировать
Представитель 110 отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь отметил, что эвакуация наших бойцов из Авдеевки была сверхсложной и многоуровневой операцией. Ведь тогда, куда ни посмотри, возникали сложности с точки зрения логистики и управления.
"То есть несколько тысяч человек, синхронно, как часовой механизм должны выходить. Это же не так, что все снялись с позиций и пошли – одни выходят, другие прикрывают, каждый должен знать свои маршруты, каждый знает, куда ему идти, ехать, где точка эвакуации и где будет оказана медицинская помощь", – подчеркнул он.
В то же время к "Зениту" наши военные до последнего пытались заехать туда техникой, бронетехникой, пикапами. Но в какой-то момент продвижение врага было таким стремительным, таким быстрым, что просто техника физически не могла туда добраться.
Они (россияне – 24 Канал) просто расстреливали все, что движется. Плюс любая техника, что бронированная, что нет, – это приоритетная цель для всех огневых средств противника,
– подчеркнул Коцуконь.
Кроме того, спикер напомнил, что у оккупантов на Авдеевском направлении только в количестве огневых средств было преимущество десятикратное, уже не говоря о снарядах. Кроме этого, под 100 КАБов россияне бросали за эти дни на Авдеевское направление, и соответственно в определенный момент "Зенит" был в окружении, и просто физически туда не смогла доехать наша техника, хотя попытки были.
Россияне расстреляли украинских пленных в Авдеевке
- Украинский проект Deep State 18 февраля распространил информацию, что россияне расстреляли 6 пленных украинских воинов в Авдеевке. По данным аналитиков, это произошло на позиции Музей на "Зените" 15 февраля, в день, когда российская армия захватила позицию наших защитников.
- Журналисты "Следствие.Инфо" отметили, что это были украинские защитники, которых не эвакуировали с позиции "Зенит" в Авдеевке. Родные убитых военных узнали в видео своих родных по форме и татуировкам.
- В конце концов в 110-й бригаде подтвердили, что российские оккупанты расстреляли шестеро раненых украинских военных на позиции Музей на южной окраине Авдеевки. В частности, в бригаде отметили, что не смогли эвакуировать военных.