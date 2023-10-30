Зенитный ракетный полк россиян в Крыму мог подвергнуться атаке: обезврежены 17 оккупантов

Ракетно-зенитный полк ПВО россиян в оккупированном Крыму, вероятно, подвергся атаке ночью 30 октября. В результате удара есть много раненых российских военных.

По оккупантам в Крыму якобы был нанесен ракетный удар около 3 часов ночи неподалеку от села Еленовка. Было атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО минобороны России.

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Место дислокации сил ПВО оккупантов подверглось ракетной атаке

В результате атаки ранены 17 российских военнослужащих. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

В минобороны России пока не комментировали информацию о возможном ударе по Крыму.

В ВМС отреагировали на атаку в Крыму

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона прокомментировал удар по Крыму.

Он призвал дождаться официальных сообщений о вероятной атаке.

"Что касается непосредственно так называемого Крымского моста, то Россия его перекрывает из-за любой опасности, когда они ее видят. Здесь ничего нового мы не увидим. Что касается боевого применения, то следует все же дождаться официальных сообщений на эту тему", – сказал Плетенчук.

Где расположена Еленовка на карте

Не первая атака в районе Еленовки