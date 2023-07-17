Крымский мост – только повод: Фесенко объяснил, почему Россия сейчас вышла из "зерновой сделки"

Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 17 июля заявил, что действие "зернового соглашения" приостановлено. Такое решение готовилось уже давно. "Колокольчики" можно было видеть еще полгода назад.

Для России являются неважными последствия, которые будут ее ожидать в результате выхода из "зернового сделки". А они таки обязательно будут. У Владимира Путина есть собственные мотивы для такого решения. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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"Зерновая сделка" остановлена

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у России нет договоренностей с Украиной. То есть, она фактически нарушает договоренности с Турцией и ООН.

Это не явилось сенсацией. Формально российские власти используют для выхода из соглашения то, что произошло с Крымским мостом. Такое решение готовилось,

– отметил Владимир Фесенко.

Россия рассматривала варианты приостановления соглашения с новыми ультиматумами, обвинения Украины и т.д. Собственно, Реджеп Эрдоган предупреждал, что может быть срыв "зерновой сделки", призывая Путина продлить ее.

"Важно то, как Россия будет действовать дальше в акватории Черного моря. Возобновит ли атаки на украинские порты. Атаки на порты могут стать возобновлением масштабных боевых действий, которые могут перечеркнуть все, о чем договаривалось раньше", – отметил политолог.

Владимир Фесенко о причинах остановки "зернового соглашения": смотреть видео

Почему Россия вышла из "зерновой сделки"

Черноморская зерновая инициатива действовала год. Однако уже с ноября прошлого года Россия приступила к шантажу. Тогда это было связано с саммитом G20. Мол, нужно идти на уступки России. В частности, чтобы банки, работающие с "зерновой сделкой", могли проводить операции с использованием международной системы SWIFT.

Фактически Россия шантажировала мир "зерновым сделкой" уже более полугода. В последний раз ее продлили на два месяца в связи с выборами в Турции.

Они поняли, что Украина получила дополнительные доходы благодаря "зерновой сделке". Для них неважна потеря собственных доходов или потеря "лица" в отношениях с глобальным Югом,

– подчеркнул Фесенко.

Главное для россиян сейчас снова восстановить экономический шантаж Украины и политический шантаж международного сообщества.

"Шантаж – это любимое оружие Путина. Поскольку все остальные инструменты сейчас не работают, он решил прибегнуть к таким жестким действиям. Все остальное – только поводы", – заметил политолог.

Следует заметить, что уже с конца июня Россия перестала пропускать новые торговые корабли в украинские порты.

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