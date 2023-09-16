Готовы загрузить 20 тысяч тонн зерна: первые суда воспользовались коридором в украинские порты

Россия цинично сорвала зерновое соглашение и поставила под угрозу мировую продовольственную безопасность. Однако известно, что несколько кораблей таки зашли в порты Украины, воспользовавшись временным маршрутом.

Министр инфраструктуры Украины сообщил, что первые гражданские суда уже воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. Его создали для безопасного выхода судов, заблокированных из-за российской агрессии.

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Несколько кораблей готовы зайти в украинский порт

Кубраков написал, что после использования этого коридора для выхода заблокированных судов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", балкеры Resilient Africa и Aroyat готовы использовать маршрут для входа в украинский порт. Речь идет о "Черноморске".

Эти суда могут загрузить около 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Они работают под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Ранее установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор использовался для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения России. Так, с 15 августа временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma,

– написал министр.

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