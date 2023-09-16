Готовы загрузить 20 тысяч тонн зерна: первые суда воспользовались коридором в украинские порты
Источник:Александр Кубравков
Россия цинично сорвала зерновое соглашение и поставила под угрозу мировую продовольственную безопасность. Однако известно, что несколько кораблей таки зашли в порты Украины, воспользовавшись временным маршрутом.
Министр инфраструктуры Украины сообщил, что первые гражданские суда уже воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам. Его создали для безопасного выхода судов, заблокированных из-за российской агрессии.
Смотрите также По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России
Несколько кораблей готовы зайти в украинский порт
Кубраков написал, что после использования этого коридора для выхода заблокированных судов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", балкеры Resilient Africa и Aroyat готовы использовать маршрут для входа в украинский порт. Речь идет о "Черноморске".
Эти суда могут загрузить около 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Они работают под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
Ранее установленный навигационным поручением ВМС ВСУ коридор использовался для эвакуации судов, находившихся в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный" на момент полномасштабного вторжения России. Так, с 15 августа временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma,
– написал министр.
Зерновое соглашение: последние новости
- ООН планировала фактически обнулить все наложенные санкции на Россию в обмен на возвращение страны-террористки к черноморской инициативе. Генсек Организации вел переписку об этом с российским министром иностранных дел. Полученное письмо доказывает, что в ООН готовы вести переговоры с террористами и подвергаться их шантажу. Россиянам предлагают аннулировать часть санкций.
- В Организации заявили, что слова генсека Антониу Гутерриша передали некорректно. По словам Хака, ООН не пытается добиться снятия или обхода санкций против России.
- Выйдя из зерновой сделки, Россия начала активно оказывать сопротивление торговому судоходству в Черном море. Украина пытается противопоставить этому сильную позицию, но нуждается в помощи партнеров для давления на Россию. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что захватчики будут продолжать прибегать к провокациям с целью дестабилизации гражданского судоходства в Черном море.