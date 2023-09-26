Ждем конструктива: Зеленский снова прокомментировал "зерновой спор" с Польшей

Президент Зеленский заявил, что ожидает конструктивной работы со странами, которые ввели ограничения на украинский агроимпорт. Глава государства призвал убрать эмоции по этой теме.

В последнее время на повестке дня в Украине находится ее "зерновое" непонимание с Польшей. Президент Зеленский во время вечернего обращения призвал не поднимать вокруг него шумиху.

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Следует устранить эмоции

Глава государства заявил, что в зерновом вопросе следует убрать эмоции и прибегнуть к конструктивной работе. Он рассказал, что провел совещание с чиновниками и Офисом по поводу экспорта зерна, на котором скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты.

Первое – Евромомиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна.

Второе – постепенно убираем эмоции по этой теме. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной. И Украина все для этого делает,

– подчеркнул Зеленский.

Также президент поблагодарил партнеров, не допустивших нарушения торговых правил ЕС и Соглашения об Ассоциации. Такую же конструктивную работу, как с Болгарией и Румынией, Украина ждет и от других партнеров.

"Зерновой конфликт": что известно