Риски есть, – Братчук сказал, удается ли восстанавливать порты на Одесчине

Несмотря на все препятствия российских оккупантов, украинские порты продолжают работать. Возможно, со временем удастся увеличить объем перевозимого зерна.

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу о ситуации в портах "Большой Одессы".

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"Эта работа продолжается. Если мы сначала говорили об этом маршруте как сугубо гуманитарном – чтобы разблокировать те суда, которые оставались с 24 февраля прошлого года, сегодня мы спокойно можем называть этот коридор зерновым", – отметил Братчук.

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По его словам, судовладельцы и страховые компании выполняют соответствующую работу, чтобы увеличить объем экспорта украинского зерна.

Россияне пытаются препятствовать

Враг активно демонстрирует свое боевое присутствие в акватории Черного моря. В частности, периодически запускает управляемые авиационные бомбы по острову Змеиный и в направлении Одесчины.

Именно поэтому крайне необходимыми остаются дополнительные системы противовоздушной обороны.

В то же время, российские корабли не подходят к зоне поражения украинскими средствами огневого контроля. Страна-агрессор пытается сохранить по крайней мере эту часть своего флота.

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