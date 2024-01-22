Живёт среди патриотического искусства и реликвий: Буданов раскрыл имя своей лягушки

Глава украинской разведки, генерал-лейтенант Кирилл Буданов, в интервью западным журналистам рассказал о своем любимце. Лягушке, которая живет в его кабинете.

Украинский военный разведчик Кирилл Буданов известен секретными операциями против России. Он пережил 10 покушений на свою жизнь и почти непрерывно живет в киевском офисе, где среди военных реликвий и патриотического искусства есть аквариум, в котором плавает лягушка, по имени Петр.

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Про Буданова, лягушку и разведку

Financial Times пишет, что Буданов руководит атаками на врага за линией фронта на оккупированных территориях и в России. Однако нечасто берет на себя заслуги за эти удары, оставляя Москву и весь мир в неведении о возможностях украинской разведки.

В то же время, по словам западных журналистов, недавно Главное управление разведки использовало ударные дроны для атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и целей в Брянской области России

Мы не предполагаем никаких радикальных изменений в обозримом будущем. Все, что мы делали, мы продолжим делать,

– также констатирует Буданов.

Главный разведчик Украины признает, что этот год будет испытанием для Украины, которая уже более десяти лет воюет с Кремлем. Он считает, что наше государство все еще может сдерживать Путина и уже доказало, что легенда о "российской мощи" – это мыльный пузырь.

Буданова назначили управлять ГУР в 2020 году. Его тайные операции оживили агентство, долго остававшееся в тени Службы безопасности Украины. В частности, следует сказать, что разведка участвовала в организации взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Кирилл Буданов, как пишут в Financial Times, не только известен своими военными достижениями, но и становящимися мемами историями из личной жизни и быта. Один из ярких примеров – лягушка Петр. Кстати, ее имя долго оставалось неизвестным.

"Мне нравится тьма", – делится руководитель ГУР о виде своего кабинета, окна в котором заставлены мешками с песком.

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Добавим, что впервые о жабе, которая живет в кабинете Буданова, стало известно в мае 2022 года. Тогда в интервью украинскому журналисту глава разведки оговорился, что в аквариуме – "лягушки". Этот факт породил немало мемов в сети.