Невыносимая жара +38 и без осадков: прогноз погоды на 29 июня
В понедельник, 29 июня, в Украине сохранится сильная жара. Местами температура поднимется до +38.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Какая будет погода 29 июня?
В понедельник прогнозируется небольшая облачность. День пройдет без осадков.
Ветер будет переменного направления, 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью составит +18 – +23, а днем поднимется до +29 – +34. В большинстве районов Правобережья ожидается сильная жара +35 – +38.
На востоке Украины ночью термометры будут показывать +14 – +19, а днём +25 – +30.
Какая температура будет в крупных городах?
- Киев +32…+34;
- Ужгород +34…+36;
- Львов +34…+36;
- Ивано-Франковск +34…+36;
- Тернополь +33…+35;
- Черновцы +34…+36;
- Хмельницкий +32…+34;
- Луцк +35…+37;
- Ровно +34…+36;
- Житомир +32…+34;
- Винница +31…+33;
- Одесса +26…+28;
- Николаев +30…+32;
- Херсон +29…+31;
- Симферополь +27…+29;
- Кропивницкий +29…+31;
- Черкассы +30…+32;
- Чернигов +30…+32;
- Сумы +26…+28;
- Полтава +28…+30;
- Днепр +27…+29;
- Запорожье +28…+30;
- Донецк +26…+28;
- Луганск +24…+26;
- Харьков +26…+28.
Прогноз погоды на 29 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Напомним, что Европа сейчас страдает от аномальной жары, которая бьет рекорды и уносит человеческие жизни. Сначала она охватила страны Западной и Центральной Европы, а затем продолжила продвигаться на восток.
Вскоре эпицентр жары в Европе переместится с Пиренейского полуострова на Балканы.