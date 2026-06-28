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28 июня, 16:33
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Невыносимая жара +38 и без осадков: прогноз погоды на 29 июня

София Рожик

В понедельник, 29 июня, в Украине сохранится сильная жара. Местами температура поднимется до +38.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода 29 июня?

В понедельник прогнозируется небольшая облачность. День пройдет без осадков.

Ветер будет переменного направления, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью составит +18 – +23, а днем поднимется до +29 – +34. В большинстве районов Правобережья ожидается сильная жара +35 – +38.

На востоке Украины ночью термометры будут показывать +14 – +19, а днём +25 – +30.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +32…+34;
  • Ужгород +34…+36;
  • Львов +34…+36;
  • Ивано-Франковск +34…+36;
  • Тернополь +33…+35;
  • Черновцы +34…+36;
  • Хмельницкий +32…+34;
  • Луцк +35…+37;
  • Ровно +34…+36;
  • Житомир +32…+34;
  • Винница +31…+33;
  • Одесса +26…+28;
  • Николаев +30…+32;
  • Херсон +29…+31;
  • Симферополь +27…+29;
  • Кропивницкий +29…+31;
  • Черкассы +30…+32;
  • Чернигов +30…+32;
  • Сумы +26…+28;
  • Полтава +28…+30;
  • Днепр +27…+29;
  • Запорожье +28…+30;
  • Донецк +26…+28;
  • Луганск +24…+26;
  • Харьков +26…+28.

Прогноз погоды на 29 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что Европа сейчас страдает от аномальной жары, которая бьет рекорды и уносит человеческие жизни. Сначала она охватила страны Западной и Центральной Европы, а затем продолжила продвигаться на восток.

Вскоре эпицентр жары в Европе переместится с Пиренейского полуострова на Балканы.

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