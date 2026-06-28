Невыносимая жара +38 и без осадков: прогноз погоды на 29 июня

В понедельник, 29 июня, в Украине сохранится сильная жара. Местами температура поднимется до +38.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода 29 июня?

В понедельник прогнозируется небольшая облачность. День пройдет без осадков.

Ветер будет переменного направления, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью составит +18 – +23, а днем поднимется до +29 – +34. В большинстве районов Правобережья ожидается сильная жара +35 – +38.

На востоке Украины ночью термометры будут показывать +14 – +19, а днём +25 – +30.

Какая температура будет в крупных городах?

Киев +32…+34;

Ужгород +34…+36;

Львов +34…+36;

Ивано-Франковск +34…+36;

Тернополь +33…+35;

Черновцы +34…+36;

Хмельницкий +32…+34;

Луцк +35…+37;

Ровно +34…+36;

Житомир +32…+34;

Винница +31…+33;

Одесса +26…+28;

Николаев +30…+32;

Херсон +29…+31;

Симферополь +27…+29;

Кропивницкий +29…+31;

Черкассы +30…+32;

Чернигов +30…+32;

Сумы +26…+28;

Полтава +28…+30;

Днепр +27…+29;

Запорожье +28…+30;

Донецк +26…+28;

Луганск +24…+26;

Харьков +26…+28.

Прогноз погоды на 29 июня 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что Европа сейчас страдает от аномальной жары, которая бьет рекорды и уносит человеческие жизни. Сначала она охватила страны Западной и Центральной Европы, а затем продолжила продвигаться на восток.

Вскоре эпицентр жары в Европе переместится с Пиренейского полуострова на Балканы.