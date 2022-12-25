Большая бутафория: Жданов оценил "технологичность" русской армии
У России нет новых и современных разработок оружия. Известно, что это все старое советское вооружение, которое модернизировали.
В своем стриме Олег Жданов привел пример танков Т-90. Они не имеют никакого серьезного конструктивного отличия от Т-72, ведь это его глубокая модернизация, передает 24 канал.
Важно Россия достает из запасов снятые с вооружения ракетные комплексы, – Жданов
Он рассказал, что также есть самолет Су-57, который имеет рабочее название Т-50 и является последней разработкой Советского Союза. До него был доработан фюзеляж, а начинку засунули от Су-35.
Олег Жданов вспомнил и о ракете под названием "Булава", которая у россиян так и не полетела.
Кстати, генеральный конструктор застрелился после очередной неудачи запуска ракеты "Булава". С 2018 года они ее забросили и в 2021 году снова восстановили,
– сообщил Олег Жданов.
По его словам, старой советской разработкой являются и "Калибры". Они их немного доработали и сделали контейнерного типа. Сейчас эти ракеты адаптированы под пусковые контейнеры подводных лодок, которые строились под "Булаву".
Смотрите видео: Жданов о российском оружии
"Армата" ездила 3 или 4 года по Красной площади. Никто толком не знал, что это за танк, какой у него концепт, какие тактико-технические характеристики. В конечном варианте сказали, что дорого и сняли,
– вспомнил Жданов.
Он добавил, что в 2019 году вице-премьер России по ВПК сказал, что в государственном заказе, начиная с 2020 года, больше не будет танков Т-90, потому что дорого для российской армии.
"Российская армия в большинстве оказалась бутафорской. Кроме парадного расчета, который видели на Красной площади, больше ничего серьезного, конструктивного, нового или высокотехнологичного нет", – подытожил Жданов.
Последние заявления Жданова
- В рамках военной помощи Украина получила от США реактивные артиллерийские системы HIMARS, эффективно показавшие себя на поле боя. Россиянам до сих пор не удается приспособиться к такому высокоэффективному оружию. Для захватчиков наличие в руках вооруженных сил установок HIMARS является большой проблемой, а для нас – преимуществом.
- Украинские защитники продолжают стойко давать отпор врагу. Однако россияне не теряют надежды изменить ситуацию в свою пользу и усугубляют атаки по отдельным направлениям.