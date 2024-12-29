США должны предоставить Украине аналог "Железного купола", – экс-глава Пентагона

Соединенные Штаты должны предоставить Украине аналог системы ПВО "Железный купол", который сейчас использует Израиль. Это поможет Киеву укрепить свою мощь в противодействии российским ракетам и дронам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий бывшего главы Пентагона и экс-директора Центрального разведывательного управления Леона Панетты изданию LIGA.net.

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Почему США должны предоставить Украине аналог "Железного купола"

Панетта, комментируя угрозы государствам НАТО со стороны России, заявил, что главное для США – дать понять Москве, что Вашингтон готов применить военную силу. По словам экс-главы Пентагона, единственное, что понимает российский президент Владимир Путин – язык силы.

"Должны дать ему (Путину – 24 Канал) четко понять, что ни при каких обстоятельствах не позволим России достичь успеха в Украине. Это означает предоставление Киеву передового оружия, возможности бить по целям в России, если нужно, чтобы уничтожать дроны и ракеты еще до атак ими по украинской земле", – сказал американский политик.

В то же время Леон Панетта считает, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине аналог системы "Железный купол", который использует Израиль. Экс-глава Пентагона подчеркнул, что сейчас Израиль способен сбить более 90% ракет, которые летели из Ирана и других стран.

Киев должен иметь такую же способность. Нам следует дать больше сейчас. Потому что цель в том, чтобы дать Украине возможность вернуть себе инициативу в войне и дать Путину понять, что он не сможет достичь успеха,

– утверждает бывший директор ЦРУ.

К слову, журналисты Associated Press 27 декабря писали, что Соединенные Штаты вскоре отправят Украине военную помощь на сумму 1,25 миллиарда долларов. Этот пакет снова будет содержать значительное количество боеприпасов и системы ПВО.