Сотрудничество Москвы с Пхеньяном крепнет: почему Путин едет в КНДР
Диктатор Владимир Путин собирается посетить Северную Корею. Он нуждается в сотрудничестве с тамошним режимом.
Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что Путин приедет в КНДР впервые почти за четверть века. Последний раз он приезжал туда аж в 2000 году.
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Почему Путин едет в КНДР
Как отметил Желиховский, Россия усилила партнерство с КНДР с начала полномасштабного вторжения. Известно, что Ким отправляет диктатору оружие и боеприпасы, которые оккупанты используют в войне против Украины.
Фактически мы можем говорить, что сотрудничество между ними укрепляется. Можем напомнить, что в первой половине сентября корейский диктатор посетил Россию. Тогда Путин и Ким встретились на космодроме. Там также говорили об усилении сотрудничества между странами. В том числе и в космической отрасли,
– сказал Желиховский.
КНДР заинтересована в таких технологиях, чтобы еще больше донимать и Японию, и Южную Корею и тому подобное. Очевидно, что диктаторы также будут разговаривать о новых поставках вооружения. Путину нужно разное оружие и боеприпасы против Украины.
Путин и КНДР: коротко
- Накануне визита в КНДР Путин опубликовал статью в северокорейской газете. Он начал нахваливать Северную Корею и благодарить за "твердую поддержку" в войне против Украины. Также там цинично указано, что Путин готов к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы "сделать международные отношения более демократичными и стабильными".
- Известно, что визит диктатора в КНДР состоится 18 – 19 июня. В Пхеньяне уже развесили российские флаги и портреты Путина.
- Ранее стало известно, что КНДР могла отправить в Россию по меньшей мере 10 тысяч транспортных контейнеров. Там может быть около 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.