"Желтая лента" запускает новый флешмоб для поддержки украинцев на оккупированных территориях
Источник:"Желтая лента"
Активисты "Желтой ленты" начинают новую акцию, чтобы поддержать украинцев, которые сейчас находятся на оккупированных территориях. Каждый может приобщиться и поддержать боевой дух.
В День достоинства и свободы, 21 ноября, украинцев и весь демократический мир призывают присоединиться к флешмобу движения сопротивления "Желтая лента". Сделать это просто – нужно связать желтую ленту, чтобы поддержать сопротивление на оккупированных территориях.
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Активисты продолжают протест
Активисты движения Желтая лента постоянно ставят свою жизнь под угрозу, однако продолжают демонстрировать протест на оккупированных территориях. На улицах городов появляются проукраинские плакаты и граффити, а на заборах, деревьях и даже постройках оккупационных администраций появляются желтые ленты – символ сопротивления русской оккупации.
В поддержку и знак благодарности всем, кто не сломался под российским давлением, в День достоинства и свободы движение "Желтая лента" предлагает всему миру присоединиться к флешмобу. Сделать это очень просто:
- 21 ноября, в День достоинства и свободы, свяжите желтую ленту;
- сделайте с ней фото или видео;
- поделитесь в соцсетях с хештегом #Желтая Лента.
Это акция по поддержке украинцев на оккупированных территориях.
Флешмоб поддержки "Желтой ленты": смотрите видео
"Желтая лента" продолжает сопротивление
- Активисты движения "Желтая лента" вывесили флаг Украины на горе Бойко во временно оккупированном Крыму. Российским оккупантам напоминают, что у них не осталось времени на временно оккупированном полуострове. Активисты "Желтой ленты" подчеркнули, что будут продолжать свою акцию столько, сколько нужно.
- В июне стало известно, что они провели тайное собрание. Во время мероприятия люди делились опытом, вдохновляли друг друга, а также искали новые способы эффективной деятельности. Собрание состоялось на самой высокой вершине массива Чатыр-Даг – Эклизи-Бурун. Дату мероприятия, конечно, не раскрывают.
- 2 августа движение сопротивления "Желтая лента" начал бессрочную акцию "лови подачу" на временно оккупированных территориях Украины. В Феодосии уже показали первые результаты. Активисты рассказали, что для того, чтобы присоединиться к акции, нужно взять теннисные шарики любого цвета, подписать их патриотическими изречениями и распространить шары по улицам оккупированного города.