Граждане вражеского государства не устают демонстрировать, что у них отсутствуют какие-либо моральные принципы. Собственно, жена одного из погибших оккупантов решила подать в суд на его мать, ведь та забрала себе машину "двухсотого". Та просто стояла над могилой, плакала и жаловалась на невестку.

Можно вечно наблюдать за многими процессами. Среди них то, как родственники умерших на войне захватчиков разделяют между собой выплаты. Об очередном курьезе и примере случившегося в России морального деграданства рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Война за машину"

Заметим, что оккупант, из-за которого началась ссора между его матерью и женой, умер еще 9 марта 2022 года. Судебный процесс по этому делу начался в конце января 2023 – до того гражданки государства-террориста, очевидно, хотели все уладить самостоятельно, однако это уже тогда было "настоящей войной".

После 3 мая у меня началась "новая война". Война с женщиной моего сына. Она получила 6 миллионов 700 тысяч рублей, как и я. Но ей этого не хватило. Она решила также машину сына отсудить,

– сказала мама россиянина, что сейчас на концерте Кобзона.

Она отметила, что понимает, что этот автомобиль купили супруги совместно, но отдавать его не будет, поскольку, по ее мнению, "должны быть какие-то качества" в людях. Вряд ли, конечно, она понимает, о чем говорит.

Мать оккупанта над его могилой сетует на невестку из-за автомобиля: смотрите видео из российских СМИ

В России все стабильно плохо

К этой теме мы можем только вспомнить другие "курьезы", случавшиеся на территории враждебного государства.