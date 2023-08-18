Тандыр пытался "откупиться" за смертельное ДТП: жена сбитого нацгвардейца вернула деньги
18 августа 2023, 14:37Читати новину українською
Источник:"Бабель"
Жена сбитого на блокпосту нацгвардейца Анна Бондаренко нашла на своем счету анонимные переводы от семьи судьи Алексея Тандыра. Жена Вадима Бондаренко отказалась от средств Тандыра, который сбил насмерть ее мужа.
Адвокат жены нацгвардейца Бондаренко вернул деньги защитнику Тандыра: смотрите видео
Тандыру продлили держание под стражей
- 18 августа Алексею Тандыру продлили меру пресечения – держание под стражей до 9 сентября.
- Как известно, в полночь 26 мая Алексей Тандыр в Киеве насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпосте, после чего его взяли под стражу.
- 3 августа ГБР завершило расследование дела. Следствие заявило, что собрало достаточно доказательств того, что Тандыр на момент ДТП был пьян, несмотря на то, что он не сдал биологические образцы в срок. Теперь ему грозит 10 лет заключения.