В ГУР рассказали, принимают ли в боевые подразделения женщин

Украинские женщины воюют в армии против агрессора с начала войны. При этом военнослужащие выполняют совершенно разные задачи и могут приобщаться к различным боевым подразделениям. Принимают ли женщин в разведку – рассказали в ГУР МО.

В частности, об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Для женщин, если они имеют необходимые морально-деловые качества – абсолютно никаких препятствий не существует", – отметил Ерин.

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По словам предаствника ведомства, мужчина или женщина, которые изъявили желание присоединиться к подразделению Главного управления разведки, должны соответствовать определенным критериям.

"Прежде всего это нормальное, достойное физическое состояние. Психологическая готовность, мотивированность, патриотизм и желание защищать нашу страну, желание совершенствоваться и двигаться с нашей командой к победе", – отметил представитель ГУР МО.

Также Ерин отметил, что в разведке служат люди совершенно разных профессий. При этом они не просто воюют, а воюют эффективно.

"Высокий уровень показателей обращений в специальные подразделения, которые не просто воюют, а выполняют очень сложные и одновременно почетные задачи, – отметил Ерин.

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