Жертва и поврежденные зерновозы: Россия ударила по Сумской области

Оккупанты обстреляли Сумскую область. Есть жертва и раненые.

Вечером 31 августа в Сумах несколько раз раздавались взрывы. В это время в регионе звучала воздушная тревога, связанная с угрозой применения врагом баллистики.

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Смертельная атака на Сумы

Позже в Сумской ОВА рассказали о последствиях вражеского удара. Там уточнили, что противник ударил ракетой по территории одной из общин Сумского района. В результате взрыва повреждены грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

Также из-за обстрела один человек погиб, и четыре человека травмированы. "Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – отметили в ведомстве.

Напомним, что в Харькове завершилась поисково-спасательная операция на месте разрушенной в результате обстрела 12-этажки.

Всего в результате массированного удара по городу 30 августа погибли 6 человек, 99 получили ранения, 5 находятся в крайне тяжелом состоянии.