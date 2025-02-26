Удар по частному дому в Киевской области: там жили известный хирург и телевизионщица

Ночью 26 февраля российский "Шахед" попал в частный дом в окрестностях Киева. На месте пожара уже нашли тела 2 погибших.

Об этом журналистка ТСН рассказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Сейчас идентифицировать жертв невозможно, останки отправят на ДНК-экспертизу.

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Что известно о жертвах удара

По предварительной информации, погибшие – супружеская пара, в спальню которых попал вражеский дрон. Это известный врач-хирург и телевизионщица.

К слову, из-за российской атаки в Бучанском районе вспыхнул пожар площадью 200 квадратных метров. Сначала местные власти сообщали об 1 погибшем. Кроме того, ранены 2 человека – девушка 2005 года рождения и мужчина 1981 года рождения.