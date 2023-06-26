Эти решения уже готовы: военный эксперт допустил, когда ждать "жест доброй воли" на Юге

Российские оккупанты не имеют достаточного количества резервов, чтобы перекрыть всю более 1000-километровую линию фронта. Поэтому на одном из направлений действительно можно ожидать "жест доброй воли" от захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, именно по этой причине российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Таким образом они на время "отминусовали" около 300 километров фронта.

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По этой же причине россияне хотели уничтожить дамбу вблизи Кривого Рога. Однако они тогда промахнулись.

"Кинжалы" не долетели. Очевидно, что у них показатель вероятного кругового отклонения не 10 метров, а десятки метров. Потому и промахнулись. В целом россиянам не хватает средств для удержания фронта, который имеет более 1000 километров,

– заметил Свитан.

Где может случиться "жест доброй воли"

Как подчеркнул Свитан, в оккупантов начнутся проблемы, когда на Херсонском направлении снова можно будет проводить наступательные действия. Тогда им придется перебрасывать определенную часть войск из Донецкой, Луганской областей или Запорожья на левобережье Херсонщины.

Они не смогут выдержать несколько недель или месяц-полтора нашего давления. В каком-то месте фронт будет "тонким" – и будет прорыв. Мы до сих пор не использовали две трети наших резервов. Правильная тактика. Военный гений Залужного приведет к положительным результатам,

– отметил Свитан.

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Россияне сейчас имеют перед собой два решения. Или готовиться к тому, что фронт прорвется; или заранее уйти из некоторых направлений. Это может быть и Херсонщина, и Запорожье. Также в оккупантов уже готова мощная линия обороны от Донецка – до Мариуполя, которая идет через Волноваху.

Там серьезная линия обороны. Следующим этапом может быть принятие решения об уходе на эту линию обороны. Эти решения уже готовы. Уйдут из Запорожской и Херсонской областей,

– считает Свитан.

Успехи ВСУ на фронте: коротко