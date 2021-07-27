Жириновский призвал нанести удар по Украине, чтобы избежать нападения на Кремль
Источник:24 канал
Депутат Госдумы России Владимир Жириновский призвал исключить Украину из Организации Объединенных Наций. Он сказал, что это из-за якобы притеснения русского языка и дискриминации русскоязычных граждан.
Об этом Жириновский рассказал на ютуб-канале одной из политических партий России. Он отметил, что украинская власть "нарушает закон", потому что прекратила поставлять питьевую воду в Крым, националисты нападают на государственные представительства России, а "украинские террористы" сбили малазийский боинг в 2014 году.
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"Блокада воды в Крым – это вообще варварство. За это Украину надо выгонять из ООН. Отключение электроэнергии, отказ платить пенсии жителям Донбасса, постоянные обстрелы в сторону России – это тоже ее преступления", – сказал Жириновский.
Депутат назвал украинскую власть незаконной
Жириновский назвал российско-украинскую войну "минигражданской" и обвинил украинские власти в том, что она не закрыла пространство для полетов. Из-за этого и сбили MH17.
Если бы Украина вовремя это сделала, то никто бы не сбил самолет. Его сбили украинские боевики. Киевский режим. Я об этом сказал за месяц до этого события,
– убежден российский депутат.
Также он отметил, что власть в Украине якобы незаконна и должна отвечать за "преступления". По его словам, такие действия в отношении России она совершала даже в 1990 годах, но тогдашний президент Борис Ельцин почему-то не решался противодействовать.Кстати
В чем Россия обвиняет Украину
- Впервые в истории Россия пожаловалась на другое государство в Европейский суд по правам человека. Стороной обвинения стала Украина.
- В заявление для ЕСПЧ вошли типичные тезисы российской пропаганды. В частности, "гибель мирного населения", "дискриминация русскоязычного населения", "Ответственность за катастрофу малазийского Boeing MH17 на Донбассе".
- Российский оппозиционер Дмитрий Гудков назвал жалобу России "шизофренией чистой воды", а в Офисе Президента Украины ситуацию обозначили как "эталон политического цинизма".
- К слову, Украина жаловалась на Россию в ЕСПЧ еще 13 марта 2014 года. В 2021 году ее начали рассматривать.