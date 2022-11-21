Прилеты были прямо перед домом: жители освобожденного Херсона рассказали ужасы оккупации

Село Осокоровка на востоке Херсонской области почти полностью разрушено русскими оккупантами. Во время оккупации там находились буряты, которые терроризировали мирных людей.

"Украинский Свидетель" опубликовал кадры из села Осокоровка, которое удалось освободить ВСУ. Местная жительница Евдокия рассказала, что наши воины освободили село примерно 20 числа, вероятно, октября. Она отметила, что оккупанты убегали к реке во время давления ВСУ.

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Местные сомневаются, отстроят ли село

По ее словам, в селе проживали россияне и буряты, которые передвигались на военной технике и были вооружены. Женщина призналась, что убегала из дома, когда к ней шли вооруженные оккупанты.

На жутких кадрах из села заметно, что оккупанты за время своего пребывания уничтожили почти все. Дома и двор изуродованы.

Оккупанты разрушили Осокоровку: видео

Местные живут в домах, где вместо стекла в оконных рамах – пленка. Одна женщина, пока журналисты не открыли дверь изнутри, даже заходила в дом через окно. Крыша у нее в дырах, потому что сюда прилетел снаряд. Всюду по дому обломки стекла. Женщина говорит, что здесь будет зимовать.

Среди местных есть ветеран АТО, который на фронте получил контузию и с 2016 года на пенсии. Он сразу после 24 февраля уехал из села, а теперь вернулся.

Я инвалид III группы, родители пенсионеры и едва ходят. Кто мне все это будет восстанавливать?

– возмущается мужчина.

Молодая женщина с ребенком на руках рассказывает, что прилеты были прямо перед домом. "Мы жили мирно и спокойно, воспитывали детей. А тут пришел "русский мир", – говорит она.

Сообщается, что россияне разрушили 80% инфраструктуры Осокоровки. До 24 февраля здесь жили около 2 тысяч человек, из которых теперь в селе осталась только десятая часть.

ВСУ освободили правобережье Херсонщины: главное

ВСУ осенью провели контрнаступательные действия в Херсонской области, в результате чего 11 ноября удалось освободить Херсон и правый берег Херсонщины. Кроме того, ВСУ выбили оккупантов из Николаевской области.

На Юге в рамках контрнаступательной операции уже удалось освободить 198 населенных пунктов. Если говорить о площади, то российских захватчиков прогнали с 5580 квадратных километров территории нашей страны.

После оккупантов на освобожденной Херсонщине, к сожалению, гуманитарная катастрофа. Украина начала восстанавливать водоснабжение в Херсоне, а также на освобожденных территориях появился свет.

Кроме того, после освобождения Херсонщины стало известно о новых зверствах российских военных. Оккупанты пытали людей всех возрастов – даже подростков.

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