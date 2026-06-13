Не знала, что творит, потому что не смотрела новости": предательницу осудили за подготовку теракта и не только

Жительницу Полтавской области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за сотрудничество с представителем спецслужб России. Женщина готовила теракт в Полтавской области.

В суде она заявила, что не осознавала своих действий, потому что «не смотрела новости». Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

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Что известно о деятельности осужденной предательницы?

В марте 2025 года женщину завербовали через Telegram.

Сначала она собирала информацию об объектах в Киеве и на Полтавщине,, в частности, фотографировала военный объект и железнодорожный транспорт и передавала данные врагу за деньги.

Позже она согласилась подготовить теракт в родном городе.

По указаниям куратора предательница арендовала квартиру и изготовила самодельное взрывное устройство. За его установку ей пообещали 1 тысячу долларов.

Но на самом деле российские спецслужбы хотели ее ликвидировать во время совершения преступления.

Теракт удалось предотвратить,, а женщину задержать.

К слову,, недавно в Запорожье задержали мобилизованного. Он просил россиян навести БПЛА на СИЗО.

Также благодаря коллаборационистам Россия существенно увеличила использование Starlink на фронте. Они предают Украину за 100 долларов.