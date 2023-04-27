Прочь московских попов: в Житомирской области запретили деятельность УПЦ МП
27 апреля в Житомирской области запретили деятельность УПЦ МП на территории региона. Соответствующее решение было принято на сессии депутатами облсовета.
К тому же депутаты Житомирского областного совета отменили решение о передаче земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери УПЦ МП. Об этом информирует 24 Канал.
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Запрет УПЦ МП в Житомирской области
В соответствующем решении говорится, что УПЦ МП имеет церковно-каноническую связь с русской православной церковью, является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения. Поэтому на территории Житомирской области прекратили деятельность московского патриархата.
Также облсовет поддержал обращение к власти о расторжении договоров аренды с УПЦ МП.
Кроме этого, было отменено решение 2017 года относительно передачи земельного участка женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери УПЦ МП.
Мы отменили решение, принятое в 2017 году. Это касается религиозной громады в Чоповичах. Мы проголосовали за отмену этого решения, потому что оно до конца не было реализовано. Областной совет, согласно разъяснениям Конституционного суда, имеет право его отменить,
– прокомментировал заместитель председателя Житомирского облсовета Владимир Ширма.
Таким образом, земельный участок, переданный монастырю, будет находиться в коммунальной собственности.
УПЦ МП лишают права пользоваться землями
- 26 апреля в Сумах состоялось заседание сессии горсовета, во время которого депутаты голосовали за решение по лишению УПЦ МП права пользоваться землями общины. Инициаторами выступили фракции "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Сила и честь".
- В Черновцах также УПЦ МП лишили права пользования 22 земельными участками в общине. "За" проголосовали 28 депутатов.
- Броварской городской совет Киевской области 27 апреля также принял решение по прекращению договоров постоянного пользования земельными участками для церквей УПЦ МП. Речь идет о 4 земельных участках, на которых расположены 5 храмов.
- В Тернополе решили запретить право на использование земельного участка УПЦ МП. Соответствующее решение было принято депутатами.
- В Хмельницком религиозным организациям от УПЦ МП прекратили право на пользование земельными участками. Такое же решение было принято в Каменце-Подольском.