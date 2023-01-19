В Кремле ответили на сомнения Зеленского в том, жив ли Путин

Накануне Президент Украины выразил сомнение, что российский диктатор еще жив. В Кремле решили ответить на это.

Так, пресс-секретарь бункерного президента Дмитрий Песков заявил, что Путин "есть и будет". Об этом пишут росСМИ, информирует 24 Канал.

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Песков сказал, что и Россия, и Путин для Украины и Зеленского – это большая проблема.

И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочел бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина,

– цинично заявил пресс-секретарь Путина.

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Владимир Зеленский сомневается, жив ли Путин