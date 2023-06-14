"Жив-здоров и даже не ранен": Кадыров заявил, что нашел Делимханова

В среду, 14 июня, боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что "правую руку" Кадырова "задвохсотили" в Приморске. Однако Кадыров поспешил опровергнуть это известие.

Глава Чечни отметил, что на самом деле депутат Делимханов якобы жив, о чем он "знал с самого начала". Об этом сообщили российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 Канал.

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Кадыров пытается убедить, что с его приспешником все в порядке

Само же сообщение о ранении и гибели Адама Делимханова Кадыров назвал "фейковым вбросом". Он поблагодарил тех, кто мог сопереживать такой потере среди его окружения и подчеркнул, что "Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен".

А чтобы якобы продемонстрировать всем, "прежде украинцам", насколько якобы "опустились" наши средства массовой информации, Кадыров опубликовал якобы свежее фото со своей "правой рукой".



Кадыров уверяет, что с Делимхановым все в порядке / Российские СМИ

Вместе с тем лидер Чечни обвинил СМИ, распространившие известие о ранении Делимханова, в якобы лжи и неуважении к собственной аудитории. Более того, высокомерно добавил, что якобы "подлил масла в огонь", из-за чего даже авторы так называемого фейка поверили в него.

Очевидно, говоря об "масле в огонь", он имел в виду свое нытье, опубликованное за несколько часов до "громкого опровержения". Тогда он заявлял, что ни его приспешник не выходит на связь, ни сам Кадыров не может его найти. Более того, тогда он обращался к украинской разведке и обещал щедрое вознаграждение за любую информацию.



Кадыров обращался к украинским разведчикам / Скриншот

По его словам, сейчас "герой" Делимханов вместе с другими такими же "героями" продолжают работать. Как и якобы неподвижно находящиеся на позициях подразделения "Ахмат". И это при том, что ранее командир "Ахмата" Апти Алаудинов на фоне новостей о ранении Делимханова заявил, что полностью снимает подразделения, дислоцированные на Марьинском направлении.

В России не могут определиться относительно судьбы оккупанта

Интересно, что в самых же многочисленных российских СМИ отмечается, что Делимханов не так уж невредим. Желая опровергнуть его смерть, они отмечают, что приспешник Кадырова получил дыры в зоне так называемой спецоперации.

Также несмотря на слова Кадырова, за Делимханова начали переживать и в Кремле. В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с "большой тревогой" восприняли информацию о возможном ранении депутата Госдумы.

Поэтому власти страны-террористки с замиранием сердца ожидают уточнения информации о судьбе одного из своих оккупантов.