Или ликвидирован командующий Черноморским флотом: Зеленский пообещал узнать

28 сентября 2023, 16:26
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Владимир Зеленский пообещал, что узнает у соответствующих украинских органов судьбу командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова.

Во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом у Зеленского спросили, жив ли адмирал Соколов. Он ответил, что выяснит этот вопрос. Об этом пишет 24 Канал.

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Зеленский уточнит информацию о смерти Соколова

Владимир Зеленский отметил, что Украина использует все законные меры, чтобы вернуть контроль над всей территорией Украины. В то же время российские террористические удары по украинской энергетике, инфраструктуре, а также нашим людям воспринимаются как угроза национальной безопасности страны.

Соответственно мы анализируем, что можем сделать и делаем ответные чувствительные шаги на территории Украины. Я обязательно спрошу относительно вашего вопроса (о смерти Соколова – 24 Канал) у соответствующих наших органов,
– сказал Владимир Зеленский.

Что предшествовало

  • Украина 22 сентября нанесла удар по штабу Черноморского флота России. Наши защитники сообщили о ликвидацию адмирала Соколова и многих российских офицеров, однако в ответ российские пропагандисты опубликовали видео с якобы живым командующим.
  • В Белом доме сообщили, что знают о видео пропагандистов с Соколовым и заявили, что еще рано делать выводы. Министр обороны Украины Рустем Умеров пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.
  • И в Институте изучения войны заметили. что доказательства российской пропаганды относительно судьбы Соколова довольно неубедительные.
Автор: Анастасія Кушпіт